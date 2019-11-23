Сегодня во время работы съезда «Единой России» его участник - член Генсовета партии, секретарь регионального отделения Владимир Киселев ещё раз обратил внимание коллег на ситуацию на федеральной трассе М7.

Сегодня во время работы съезда «Единой России» его участник - член Генсовета партии, секретарь регионального отделения Владимир Киселев ещё раз обратил внимание коллег на ситуацию на федеральной трассе М7.Ликвидация левых поворотов на трассе на территории области усложнит жизнь тысячам жителей региона. Строительство платной трассы М12 Москва-Казань также вызывает много вопросов. Региональное отделение партии «Единой России» приложит все силы, чтобы интересы жителей были учтены, заявил Владимир Киселев в интервью «Вестям» по окончании съезда.