Автомобиль скорой помощи и Газель столкнулись в Удмуртии, погибли два человека, еще трое пострадали.

Автомобиль скорой помощи и "Газель" столкнулись в Удмуртии, погибли два человека, еще трое пострадали.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе управления ГИБДД по республике.Сообщается, что в аварии погиб фельдшер скорой помощи, который находился на пассажирском сидении, и одна из пациенток. Отмечается, что по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель "Газели", который уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с медицинским автомобилем.