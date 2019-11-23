Костромская область входит в число лидеров по эффективности реализации комплекса ГТО

В 2019 году в Костромской области на совершенствовании спортивной инфраструктуры в рамках президентского проекта «Спорт – норма жизни» направлено 168,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Администрации Костромской области.На эти деньги в спортивные школы было приобретено новое оборудование и инвентарь, а в городах региона организованы новые спортивные площадки. Для футбольного поля в городе Галиче купили комплект искусственного покрытия. Также было закуплено около 600 единиц инвентаря и экипировки для спортсменов школ олимпийского резерва.По результатам оценки, проведённой Министерством спорта России, Костромская область входит в число лидеров по эффективности реализации комплекса ГТО.