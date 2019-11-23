«Мы против уничтожения города в угоду трассе М-7»
«Мы против уничтожения города в угоду трассе М-7» - под таким лозунгом активисты города призывают присоединиться к митингу всех неравнодушных граждан. Они считают, что реконструкция М7 уничтожает Покров и прилегающие населенные пункты и не учитывает интересы местных жителей.
Начало митинга запланировано на 12 часов.
К участию приглашены главы района, города, сельских поселений чьи интересы затрагивает трасса,
депутаты ЗС области и губернатор
Митингующие выдвигают требования оставить
инфраструктуру города в том виде, в каком она сейчас есть и
сделать объездную дорогу