Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть исключена из числа членов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое заявление сделал глава международной организации Руне Андерсен.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть исключена из числа членов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое заявление сделал глава международной организации Руне Андерсен."Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопингового кодекса, и относительно того, должен ли конгресс рассмотреть исключения ВФЛА из World Athletics", — приводит слова Андерсена ТАСС.Накануне также стало известно, что Международная ассоциация приняла решение приостановить процесс восстановления членства ВФЛА в организации.А накануне, 21 ноября, независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил от занимаемой должности президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Это связано с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко, нарушившего правила доступности. В AIU в результате расследования пришли к выводу, что ВФЛА помогала Лысенко с ложными объяснениями и подделкой документов.Теперь комиссия Министерства спорта России по аккредитации 27 ноября соберется для рассмотрения вопроса о сохранении государственной аккредитации. Известно, что та федерация, которая не имеет аккредитации, будет лишена права проводить национальные турниры.