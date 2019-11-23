Грандиозный праздник для мам, пап, бабушек, дедушек и детей.

Сегодня самый теплый праздник на свете. День Матери... К этому событию как всегда тщательно готовятся организаторы фестиваля МамаФест, который пройдет во Дворце детского юношеского творчества во Владимире.Подробности узнаем от организатора. На связи Дина Захарова - организатор регионального фестиваля «МамаФест».- Дина, приветствуем вас, готовы к событию? Насколько насыщенной будет программа?- Программа будет очень насыщенная. Мы ждем более тысячи участников участников и гостей фестиваля, более 50 различных площадок будет работать. Это бесплатные мастер-классы, и семинары, и лектории, и круглые столы, и, конечно же, концерты и выступления творческих коллективов города Владимира.- На ваш взгляд какие будут самые интересные и полезные мероприятия?- Мы в этом году делаем фестиваль и для пап, и для мам, и каждый найдет себе что-то очень интересное. По моему мнению, очень интересна встреча с известной Анной Борисовной Никитиной из семьи Никитиных - новаторов, педагогов Советского Союза. Сама она уже более 20 лет успешная акушерка, и поэтому встречи всегда очень тёплые и радостные для мам.Так же для пап может быть очень интересна робототехника, программирование, а также конкурс на постройку роботов на скорость. Будет много квестов, будет много конкурсов и квест по всему фестивалю, чтобы каждый гость много познакомиться со всеми площадками. Победителя квеста ждет гироскутер.