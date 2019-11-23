Александр Лукашенко, маневрируя между необходимостью политической интеграции России и Белоруссии и обещаниями Запада, играет в крайне опасную игру. О том, какую угрозу для своего будущего белорусский лидер создал собственными руками, специально для Дни.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Александр Лукашенко, маневрируя между необходимостью политической интеграции России и Белоруссии и обещаниями Запада, играет в крайне опасную игру. О том, какую угрозу для своего будущего белорусский лидер создал собственными руками, специально для "Дни.ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько."Содной стороны, Лукашенко шантажирует Москву и постоянно повышает ставки", – сказал Богдан Безпальков разговоре с корреспондентом "". Политик регулярно делает громкие заявления, из которых можно понять, что он не намерен соглашаться на политическую интеграцию и на любую другую форму объединения с Россией, если ему не будет гарантирован контроль над теми шестью областями, которые сейчас образуют Белоруссию."Сдругой стороны, в качестве инструмента шантажа он использует сближение сЗападом", – добавил эксперт. Специально для этих целей Александр Лукашенко создал определенную прослойку высокопоставленных политиков. "Но проблема для него в том, что эта группа элит можетстановиться все более и более влиятельной и самостоятельной и, в конце концов,сместить самого Александра Лукашенко", – добавил Богдан Безпалько."Опасностьдля Лукашенко состоит не в том, что Запад его непременно сейчас сместит отвласти", – подчеркнул политолог."ДляЗапада важным является то, чтобы Белоруссия не была полноценным союзником России,чтобы она не присоединялась к России", – заметил он. И пока Александр Лукашенко полностью оправдывает эти ожидания со стороны иностранных держав."А длянего опасность будет представлять постепенно та "новая шляхта", которую он сам жеи создал. Которая мгновенно в случае какого-либоудобногомомента сместит Лукашенкоили просто займет его опустевшее место, если он, допустим, внезапно скончается", – подчеркнул Богдан Безпалько.Пока же президент Белоруссии надеется и дальше получать деньги из России. В частности, финансовая поддержка нужна ему в преддверии выборов в 2020 году, чтобы раздать средства бюджетникам, силовикам и своей "шляхте". "А Россияпостоянно принуждает его к интеграции, избегая скандалов, резких заявлений и неподдаваясь на провокации", – заключил эксперт.