"Всем легких ласт и ЗОЖ!" - с такими пожеланиями приглашают встретить утро владимирские моржи и присоединиться к массовому заплыву на озере Семязино

"Всем легких ласт и ЗОЖ!" - с такими пожеланиями приглашают встретить утро владимирские моржи. Завтра на Семязино во Владимире состоится массовый заплыв моржей. Ждут всех желающих вместе со всем миром отметить День моржей. Этот праздник отмечают уже 11 лет. Основная цель - привлечь внимание к сохранению хрупкой природы Арктики. На Семязино у нас красота.. И природа, и прекрасная Елена Великова - тренер по танцам и член сообщества "33 Моржа"- Лена, поздравляю вас с открытием зимнего купального сезона. Как водичка сегодня? Не холодно? У меня вот уже мурашки...-Вода уже приближается к зимним отметкам температуры. Становится все интересней. Мы уже с нетерпением ждем снега. Конечно нам тоже холодно, но организм постепенно адаптируется и холод ля него уже не так страшен, а идет только на пользу. Это тренировка для нашего организма. И к такой тренировке нужно себя постепенно приучать- Как завтра пройдет праздничный День моржа..Приглашаете?...-День моржа будет проходить 24 ноября. Собираемся здесь, на озере Семязино к 12 часам дня. Сначала у нас будет пробежка, разминка. Затем заплыв для "продвинутых" моржей. И обучение новичков принципам, правилам купания в холодной воде. Далее подвижные игры, чаепитие. Будем импровизировать - все зависит от численности прибывших и их состава...