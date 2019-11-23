В эти минуты во Владимире начинается торжественная церемония закрытия первого кинофестиваля " Журавли" имени Алексея Баталова.

В эти минуты во Владимире начинается торжественная церемония закрытия первого кинофестиваля " Журавли" имени Алексея Баталова. Уроженца Владимира, народного артиста СССР. Это символическое возвращение актёра и его наследия на малую родину.Предваряла церемонию закрытия встреча с журналистами. О своих впечатлениях от фестиваля рассказали Всеволод Шиловский, председатель жюри, народный артист России, Светлана Тома, заслуженная артистка России, Михаил Цывин, директор фонда "Благор". 5 тысяч зрителей, 21 конкурсный показ, 39 ретроспективных показов. Таков первый кинофестиваль "Журавли" в цифрах.Почётные гости фестиваля - семья Алексея Баталова. Его супруга Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова. Одним из сюпризов церемонии стало появление на сцене Веры Алентовой - народной артистки России, партнёрши Алексея Баталова в легендарном фильме "Москва слезам не верит". Своё приветствие организаторам и участникам фестиваля направил Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации.У фестиваля уже появились свои традиции. Члены жюри вместе с залом исполнили песню " Александра" из оскароносной картины Владимира Меньшова.