Жители микрорайона Доброе с утра жалуются на отсутствие напора в кранах.

Жители микрорайона Доброе с утра жалуются на отсутствие напора в кранах. В некоторых домах до верхних этажей вода и вовсе не доходит.В МУП «Владимирводоканал» прокомментировали ситуацию. Ухудшение напора связано с появлением шуги на реке Нерль, из которой снабжается водой весь Восточный район.МУП «Владимирводоканал» приносит извинения жителям Владимира за временные неудобства и заявляет, что к 16:00 23 ноября все последствия коммунального ЧП будут устранены, сообщаетФото