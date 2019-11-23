Сегодня во Владимире торжественно закроется фестиваль "Журавли". Звёздные встречи, презентации и вечер памяти в Областном дворце культуры.

Сегодня во Владимире торжественно закроется фестиваль "Журавли". Три дня посвящения Алексею Баталову. 38 фильмов-конкурсантов. Сегодня станет известно, какие из них стали лучшими. А также звёздные встречи, презентации и вечер памяти в Областном дворце культуры.Среди почетных гостей кинофестиваля "Журавли"- самые близкие люди Алексея Баталова. Дочь Маша и любимая жена Гитана Леонтенко. Вместе были больше полувека. Супруга народного артиста СССР не скрывала: очень волнуется. Свою первую встречу с Баталовым Гитана Аркадьевна помнит до сих пор.Гитана Леонтенко, супруга народного артиста СССР Алексея Баталова: «В Ленинграде. Он пришел к нам с Лукьяновым. Был такой артист. Это был любимый артист моей мамы. И он мне сразу понравился, потому что он был высокий, худой блондин, голубые глаза, читал стихи.»По словам Гитаны Леонтенко, Алексей Баталов часто вспоминал Владимир. Дом бабушки, куда любил приезжать в детстве. Бабушка актёра Нина Васильевна Ольшевская была зубным врачом. В молодости разделяла идеи эсеров. За что и была репрессирована вместе с мужем.Гитана Леонтенко, супруга народного артиста СССР Алексея Баталова: «Он очень любил бабушку. Может быть из-за бабушки какие-то вещи не играл. »Гитана Аркадьевна уверена: таких людей, как Баталов, нельзя отпускать из города. Они должны составить его славу. Но Баталов принадлежал всей стране и всему миру. Каждая из его картин (а в фильмографии Баталова - свыше 80 работ) стал событием. "Летят журавли" Михаила Калатозова - любимое кино миллионов россиян. Роль Бориса в этом фильме стала символом бессмертия. Баталова знали и за рубежом. Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верят", в котором он снялся, получил "Оскара" для страны. Он был и талантливым наставником. Долгие годы преподавал во ВГИКЕ. Виталий Гогунский - его воспитанник. Последний курс мастера.Виталий Гогунский, артист театра и кино, ученик Баталова: «Алексей Владимирович был фантастический мастер! Ну, то есть я считаю повезло - не то слово. Открою маленький секрет. Меня брали в нескольких мастерских, но для меня было важно у Алексея Владимировича Баталова.»Юрию Норштейну повезло дружить с Баталовым. Алексей Владимирович озвучивал его мультфильмы. Очень любил поэзию. Поэтому на вечере читали стихи. Финалом стал показ документального фильма об Алексее Баталове. Его снял Иван Цыбин. Последнее интервью народного любимца. 6 часов монолога.Иван Цыбин, режиссер: «У него светились глаза. Он был совершенно весь в этой камере в том, что он был счастлив, что вокруг огромное количество людей, в том, что опять съемочная площадка, и когда мы сказали: стоп! Слушай, ты знаешь. Вот спасибо вам еще, что я снова почувствовал себя артистом! Это была самая большая благодарность в моей жизни.»Кинофестиваль "Журавли" завершится в субботу. Тогда и назовут обладателей главных призов - хрустальных журавлей.Вера Куликова, Максим Котов. Вести-Владимир.