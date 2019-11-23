Мужчина провалился под лёд. Трагедия произошла сегодня, на водоеме деревни Глазовское Суздальского района

23-го ноября произошёл первый трагичный случай гибели рыбака на тонком льду водоёма.Трагедия произошла на водоёме в деревне Глазовское Суздальского района. Погиб мужчина 1964 года рождения.Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются. По информации администрации Суздальского района на водоёме, где погиб рыбак, был выставлен аншлаг о том, что выход на лёд запрещён.ГУ МЧС России в очередной раз призывает граждан — отказаться от выхода на тонкий лёд водоёмов в период ледостава! Призываем родителей следить за маленькими детьми, которые в силу своего возраста могут не осознавать опасности от выхода на лёд!Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!Фото ГУ МЧС