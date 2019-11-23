III Медиафорум этнических и региональных СМИ проходит сегодня в Москве. В нем принимает участие журналист ГТРК «Владимир» коллега Ольга Романова

III Медиафорум этнических и региональных СМИ проходит сегодня в Москве. В нем принимает участие журналист ГТРК «Владимир» коллега Ольга Романова - победитель XI Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец".Форум откроет лекция доцента МГУ, доктора филологических наук Андрея Вырковского "СМИ на краю пропасти: есть ли жизнь в цифре?"Затем состоится круглый стол на тему "Освещение межэтнической тематики в российских СМИ". Модератором круглого стола будет Маргарита Лянге, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики.Завершит день встреча с председателем Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым.Жюри конкурса "СМИротворец" просмотрело и прослушало около 1500 работ журналистов межэтнической тематики. Из этого числа был выбран 41 медийный продукт. В число победителей попала рубрика о владимирских говорах "Посидим-поокаем".