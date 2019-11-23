Оказывается, не все актеры способны самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Известный голливудский артист Эдвард Нортон рассказал, как ему пришлось спасать жизнь беспечному Леонардо Ди Каприо.

Оказывается, не все актеры способны самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Известный голливудский артист Эдвард Нортон рассказал, как ему пришлось спасать жизнь беспечному Леонардо Ди Каприо.В эфире телешоу Джонатана Росса артист припомнил инцидент, который произошел во время съемок очередной кинокартины на Галапагосских островах. В 2010 году оба голливудских красавца решили передохнуть и занялись подводным плаванием. С ними был опытный инструктор, однако это не спасло звезду "Титаника" от беды."Мы занимались подводным плаванием вместе с известным океанологомСильвией Эрл. Я давно знаю Лео, поэтому был в курсе, что он с детствасходит с ума по животным. Когда под нами проплыли пятнистые скаты, онпоследовал за ними, чтобы снять их", – цитирует Нортона издание Mirror.Эдвард много лет занимается дайвингом. По словам звезды голливудского кинематографа, ему это приносит удовольствие. Разумеется, что на протяжении многих лет преданный своему увлечению актер не мог не заметить, что с его товарищем происходит нечто странное под водой."Я занимаюсь дайвингом с 16 лет, поэтому когда посмотрел на часы, понял,что нам пора на берег. Тем более, что я заметил, как Лео начиналподниматься вверх и вниз – это нехороший признак. Я поплыл за ним. Унего мог закончится кислород, и это почти произошло", – подчеркнул актер.21 Ноя 2019 в 5:21 PSTРанее режиссер Фишер Стивенс уже рассказывал об этом случае. Однако тогда он преподнес инцидент так, будто бы у Леонардо произошла утечка кислорода и он потерял сознание. Нортон поспешил успокоить фанатов и заявил, что на самом деле ситуация была куда прозаичнее: "В этой истории есть доля правды, но ее тогда раздули больше, чем она того заслуживает".