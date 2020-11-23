Вопрос обсудили на профильном комитете горсовета.

На комитете владимирского горсовета обсудили бюджет областного центра. Несмотря на плановые показатели дефицита бюджета в 214 млн рублей, за девять месяцев профицит составил 90 млн рублей.Отмечается, что невзирая на пандемию коронавируса налогов собрали больше, чем в прошлом году. В частности, сумма НДФЛ выросла на 104 млн рублей.Что касается расходов, то на социалку и ЖКХ приходится львиная доля трат. Интересно, что из-за коронавируса на рециркуляторы, термометры, санитайзеры и прочие меры по борьбе с ковидом потратили 21 млн рублей. На ЖКХ ушло 299 млн рублей, что почти на 30% ниже, чем в 2019 году. В эту сумму вошло благоустройство дворов, парка «Добросельский», капремонт МКД, уличное освещение. Ранее мы, что ЦУГДу добавят 5,6 млн рублей на ремонт техники и подготовку её к зиме. Интересно, что более 3 млн направят управлению культуры за закупку двух тракторов для чистки парка Центральный и «Добросельский». Приобрести их должны в декабре.Более 300 млн рублей выделялось на охрану окружающей среды. Сюда вошли затраты на ликвидацию стихийных свалок.Малому и среднему бизнесу выделили порядка 5 млн рублей.Ещё 2,5 млн выделили на в микрорайоне «Коммунар». Вместе с выделенными областью 47,5 млн они помогу продолжить строительство, которое идёт с опережением графика.Учреждение, рассчитанное на 1100 человек, с многофункциональным спортивным залом и двумя бассейнами, должны сдать в эксплуатацию в следующем году.