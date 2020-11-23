Это в 6,5 раз больше, чем год назад.

Число школьников из Владимирской области, принявших участие в проекте "Билет в будущее" в 2020 году, превысило 6 тыс. человек, это в 6,5 раз больше, чем год назад. Проект "Билет в будущее" нацпроекта "Образование" направлен на профориентацию школьников, он реализуется союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" при поддержке Минпросвещения РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) с 2018 года, входит в федеральный проект "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".Проект дает возможность для школьников попробовать свои силы более чем в 30 специальностях. Все они входят в список наиболее востребованных. Среди них «Дизайн интерьера», «Веб-дизайн и разработка», «Практическая биология», «Поварское дело», «Администрирование отеля», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Предпринимательство», «Парикмахерское искусство», «Технология моды», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Дошкольное воспитание», «Мобильная робототехника», «Промышленный дизайн», «Лабораторный химический анализ», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес»."В рамках проекта "Билет в будущее" каждый ребенок может свободно решить, в какой профессии он хочет попробовать свои силы, и самостоятельно записаться через платформу проекта на профессиональные пробы. Образовательный потенциал колледжей и технопарков Владимирской области дает школьникам возможность познакомиться с перспективными профессиями на базе современных мастерских и специализированных центров компетенций. Мы видим, что охват участников проекта во Владимирской области увеличился с 942 учащихся в прошлом году до 6 082 школьников в 2020 году", - отметила заместитель Департамента образования Владимирской области Светлана Анатольевна Болтунова.В этом году проект впервые охватил все муниципальные районы области. Практические мероприятия для учащихся проходили на 16 площадках: детском технопарке «Кванториум-33» и 15-и колледжах региона: Александровский промышленно-правовой, Вязниковский технико-экономический, Никологорский аграрно-промышленный, Гусь-Хрустальный технологический, Ковровский промышленно-гуманитарный, Ковровский транспортный, Муромский педагогический, Суздальский индустриально-гуманитарный и семь владимирских колледжей. Все мероприятия проходят под руководством сертифицированных наставников.«Сегодня тот день, когда я сделал свой профессиональный выбор! Сегодня был очень интересный день, наставники – очень интересные люди, профессионалы своего дела. Больше всего понравилась компетенция «Поварское дело», понравилось готовить фритатту своими руками, получилось очень вкусно. Но для каждого профессия своя, кому-то нравиться готовить, кому-то сидеть с бумагами, каждому свое. Профессиональные пробы нужно проходить каждому, потому что осталось очень мало времени для принятия решения, а большинство школьников не задумываются о том, как это важно. «Билет в будущее» это та возможность, которой обязательно нужно воспользоваться. Спасибо организаторам проекта, особенно наставнику компетенции «Поварское дело» - поделился учащийся 9 класса 11 школы города Владимира Танин Богдан.Наиболее востребованные среди школьников региона - специальности, связанные с ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, кузовным ремонтом, web-дизайном и разработкой, предпринимательством, поварским делом.