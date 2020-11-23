Теперь оба отправятся на зону.

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор братьям из Беларуссии, которые пытались угнать два автомобиля. Мужчины работали на стройке, а в один из дней ехали на такси и решили завладеть машиной. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Они начали угрожать водителю, один из парней принялся душить таксиста. Однако потерпевший смог направить автомобиль в ворота госпиталя УМВД Владимирской области и врезался в них.Испугавшись огласки горе-угонщики устремились на стройку, где ворвались в комнату охраны, избили секьюрити и потребовали отдать ключи от автомобиля. Однако скрыться у беларусов не получилось. Авто съехало на обочину и забуксовало. В этот момент их задержала полиция Владимира.В совершённом преступлении признался только один из двух братьев. Он получил пять лет тюрьмы. Второй, который «ушёл в отказ», отправится в колонию на шесть лет. Добавим, что они обязаны оплатить лечение пострадавшего на сумму 9 000 рублей.