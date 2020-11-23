Утверждены основные параметры - доходы, расходы, дефицит.

Утверждены основные параметры - доходы, расходы, дефицит.Особенностью бюджетного планирования на 2021 год и последующие годы, стала ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции и серьезная поддержка муниципалитетов на всех уровнях, подчеркивают в законодательном собрании.Главные цифры областного бюджета на 2021 год: доходы – почти 70 млрд рублей, расходы – 74,5 млрд, дефицит – 4,6 млрд рублей.По прогнозам в 2022 году доходы составят 67 млрд., расходы – около 70 млрд., дефицит снизится до 2,6 млрд. В 2023 г. доходы составят 69 млрд., расходы – 71 млрд., дефицит запланирован в размере 1,9 млрд.Основными статьями доходов областного бюджета в 2021-2023 будут налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций, зачисления по акцизам и налогу на имущество организаций.