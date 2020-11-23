Депутаты Заксобрания утвердили главный финансовый документ региона.

Бюджет Владимирской области принят в первом чтении. Ранее он обсуждался на публичных слушаниях, заседаниях профильных комитетов Заксобрания. Высказанные рекомендации будут учтены при подготовке к второму чтению, об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Как мы в 2021 году доходы региональной казны составят почти 70 млрд рублей. Расходы – 74,5 млрд. Приоритеты – социальная направленность, а также поддержка городов и районов.Таким образом, расходы на образование вырастут на 2,2%, на социальную политику – на 12,7%, на здравоохранение – на 0,4 %, на культуру – на 3%, на физкультуру и спорт – на 13,7%. На различные виды господдержки семей и детей в будущем году направят 27,3 млрд рублей, что на 5,8% больше, чем в 2020.«В главном финансовом документе зарезервированы деньги на строительство поликлиники в микрорайоне «Заклязьменский», здания детской поликлиники Кольчугинской ЦРБ и станции скорой помощи во Владимире, а также на восстановление областного драмтеатра», - добавили в пресс-службе Белого дома.Предусмотрены средства на реализацию нацпроектов.В 2021 году на дорожное хозяйство заложено 6,2 млрд, на ЖКХ – 2,3 млрд рублей, на сельское хозяйство и рыболовство – 1,7 млрд рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства – 691,3 млн рублей. Каждый из показателей выше, чем в текущем году. На охрану окружающей среды хотят потратить 119 млн рублей, на поддержку туризма – более 20 млн рублей. На развитие сельских территорий уйдёт 697,7 млн рублей, на поддержку инициатив граждан – 580,6 млн рублей.