Бюджет на 2021-й год прошёл первое чтение. Депутатский корпус ЗакСобрания утвердил основные его параметры – расходы, доходы и дефицит. Основная доля расходов в областном бюджете в ближайшие

Бюджет на 2021-й год прошёл первое чтение. Депутатский корпус ЗакСобрания утвердил основные его параметры – расходы, доходы и дефицит. Основная доля расходов в областном бюджете в ближайшие год будет заложена на социальную сферу. Свыше 70% планируется направить на здравоохранение, образование, культуру, спорт и социальную политику. При этом дефицит бюджета в 21-м году составит более четырёх