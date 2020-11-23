Расширение линейки упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен.

Глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, на что инспекторы будут больше обращать внимание в ходе экзамена на права по новым правилам с сокращённой площадкой.Он отметил, что особо инспекторы будут интересоваться навыками вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках и перекрестках. По словам главы ведомства, несмотря на сокращение второй части экзамена, заключающейся в практическом задании площадка, расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен.Черников пояснил, что на дорогах погибает достаточно много молодых водителей: Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении.Ранее МВД объявило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.Документ, как и раньше, подразумевает штрафные баллы, их в количестве от одного до трёх засчитывают в зависимости от подгруппы ошибки или нарушения. Наиболее грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. В частности, за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона в ходе вождения. Чтобы получить положительную оценку нужно показать навыки вождения на дороге, получив при этом, как и ранее, не более пяти штрафных баллов.Вступление в силу обновлённого регламента произойдёт 1 апреля 2021 года.