Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение вернуть архипелагу Севреная Земля в Северном Ледовитом океане имени Николая II, передает . В советские времена названный ..

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение вернуть архипелагу Севреная Земля в Северном Ледовитом океане имени Николая II, передает "". В советские времена названный в честь императора Австрии архипелаг свое название – Земля Франца Иосифа – свое название сохранил. Земле Николая II пришлось свое название сменить. Теперь в обществе набирает обороты компания по восстановлению исторического имени.