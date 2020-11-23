Процедуру инициировал ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

Арбитражный суд Владимирской области 17 ноября признал ООО Технопарк «Вольгинский» банкротом. Общий долг предприятия, расположенного в Петушинском районе, составляет 68 млн рублей.Процедуру инициировал ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» ещё в 2018 году. Определением Арбитражного суда в декабре 2019 года в отношении должника введено внешнее наблюдение. 11 ноября от временного управляющего поступило ходатайство с просьбой признать предприятие несостоятельным и открыть конкурсное производство.Учредителем организации является «Покровский завод биопрепаратов». Котельные технопарка обеспечивают теплом девять резидентов, а также посёлок городского типа Вольгинский, где проживает 7 000 человек. Интересно, что здесь же расположено фармацевтическое предприятие «Генериум», которое в том числе производит вакцину от коронавируса. «Вольгинский» также производит очистку сточных вод с 15 предприятий и оказывает 11 компаниям услуги телефонной связи и интернета.Добавим, что решение может быть оспорено во Владимирском первом арбитражном апелляционном суде.