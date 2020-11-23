Опубликован рейтинг зарплат жителей 85 субъектов РФ.

Опубликован регионов по уровню заработка жителей. Владимирская область расположилась в нём на 64 месте. По сравнению с соседями и другими регионами ЦФО 33-ий оказался ниже Калуги, Твери, Нижнего Новгорода, Ярославля, Тулы, Рязани и чуть выше Костромы. Худший субъект ЦФО по уровню зарплат – Ивановская область. На дне зарплатной ведомости по стране оказались республики Кабардино-Балкария и Мордовия.Из статистики видно, что 13,8% работников во Владимирской области получает зарплату ниже 15 000 рублей в месяц. После удержания НДФЛ она составляет меньше 14800 рублей. При графике 5/2 каждый седьмой житель региона трудится за чуть более 600 рублей в день. В среднем по России жалованье ниже 15 000 получает 9,2% населения.При этом 1,6% населения регоина получает в месяц более 100 тысяч рублей.Интересно, что по официальной статистике средняя зарплата во Владимирской области около 35 000 рублей.