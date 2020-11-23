Что такое караванинг? В 33 регионе это слово пока мало известно. По-английски это автомобильный туризм, путешествие в доме на колёсах.

Туристический бизнес потерпел большие потери из-за пандемии коронавируса, но с другой стороны, закрытие границ между государствами дало импульс развитию туризма внутреннего. Проблему обсуждали в Суздале, на международном форуме по автотуризму и караванингу.Что такое караванинг? В 33 регионе это слово пока мало известно. По-английски это автомобильный туризм, путешествие в доме на колёсах. Российский клуб «Лига Караванеров» существует уже 10 лет. Международный форум в Суздале - первая ласточка, в планах - полноценный туристический фестиваль в 2022 году.Андрей Артюхов, президент МОО«Лига Караванеров»: “С Владимирской областью, как и со всеми остальными областями из Золотого кольца России, сотрудничаем по разработке специализированных маршрутов. Пытаемся включить в маршруты для автопутешественников-караванеров Муром. Ищем перспективные направления. Появятся кемпинг-стоянки в Гороховце».В 33 регионе стоянки для кемпинга пока есть только в Суздале и в агротуристическом комплексе "Богдарня" в Петушинском районе. Инфраструктурную проблему собираются решать с помощью федеральной поддержки.Елена Лысенкова, начальник Управления государственных проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму: «Мы делаем достаточно много всего. В следующем году, например, начнет действовать мера по субсидированию процентной ставки для строительства новых гостиниц. У нас только завершен первый прошедший в России конкурс грантовой меры поддержки для строительства и развития малых объектов инфраструктуры гостиннично-туристической. Мы делаем меры поддержки по новым направлениям, запускаем чартеры».В условиях пандемии и закрытых границ регионы оказались не готовы к увеличению интереса к внутреннему туризму. И дело не только в нехватке средств и отсутствии опыта. Изменения нужны и на законодательном уровне.Сергей Лобарев, президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга: «В 132 федеральном законе о туризме даже нет ни одной строчки автомототуризм. Мы уверены, что принятие определенных наших предложений на законодательном уровне сделать автомобильный туризм приоритетным видом, даст возможность уже через 2-3 года в 3-4 раза увеличить количество автомототуристов, даст возможность получать субсидии как с федерального, так и регионального уровней».Ещё одна важная составляющая автомобильного туризма – это вкусная еда. Регион сейчас активный участник проекта «Гастрономическая карта России». Владимирская область стала первой среди регионов «Золотого кольца», которая приняла участие в программе добровольной сертификации ресторанного бизнеса. Зарегистрировались 11 ресторанов и отелей 33 региона. Среди них ресторан и сыроварня агротуристической фермы «Богдарня» в Петушинском районе. Как говорит владелица бизнеса Нина Кописки, задача - максимально использовать свои продукты. Здесь есть мясной цех сухой выдержки, сырно-молочнное производство из собственного молока и целая масса планов.Нина Кописки, генеральный директор агрокультурного туристического комплекса «Богдарня»: «В 21 году хотим провести чемпионат для русских троек. В новом формате на нашей площадке. Ещё один очень большой серьезный проект. Это Покровский край уже второй год. Это бренд нашей территории. Мы не хотим быть точкой на карте, когда мимо нас проезжают в Суздаль. Мы хотим, чтобы приезжали гости к нам. Мы объединяем вокруг себя вообще всех бизнесменов, делаем территорию привлекательной для жилья, престижной. И для ведения бизнеса».Условия для внутреннего туризма в 33 регионе должны стать комфортнее, считают участники форума. Должны появиться кемпинги с подведенным электричеством, новые туристические события и маршруты.Любовь Истратова, Андрей Синягин«Вести-Владимир»