В Судогодском районе на пожаре в бане погибла женщина 1936 года рождения. Трагедия случилась ночью в деревне Торжково. В 1:46 на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании бани на

В Судогодском районе на пожаре в бане погибла женщина 1936 года рождения. Трагедия случилась ночью в деревне Торжково. В 1:46 на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании бани на территории частного жилого дома. Очевидцы заметили огонь, когда строение полыхало уже вовсю. Из-за позднего звонка в пожарную охрану, к моменту приезда спасателей баня горела по всей