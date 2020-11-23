При проведении обыска по адресу проживания и в загородном доме мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли 4 единицы оружия, 3 из которых, согласно проведенному исследованию, являются огнестрельными...

«Сотрудниками Отдела МВД России по району Щукино задержан гражданин, подозреваемый в незаконном хранении и производстве оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию через службу «02» поступило сообщение от 71-летней москвички. Женщина сообщила, что в квартире, расположенной в одном из домов на улице Ирины Левченко, из комнаты ее родственника слышны выстрелы.Прибывшими на место сотрудниками ОР ППСП Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы был задержан 44-летний неработающий сын заявительницы. Полицейские установили, что мужчина стрелял в квартире по различным предметам.При проведении обыска по адресу проживания и в загородном доме мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли 4 единицы оружия,3 из которых, согласно проведенному исследованию, являются огнестрельными, а именно: пистолеты Стечкина, Макарова и ТТ, в конструкцию которых были внесены изменения. Также сотрудники полиции обнаружили более 200 патронов разных калибров, банки с порохом общей массой более 40 граммов, травматический пистолет с просроченной лицензией и разрешением, и составные части пистолета.Дознанием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» и 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56