К её монтажу рабочие приступят 23 ноября.

Владимир продолжают украшать к грядущим новогодним праздникам. К 20 ноября завершено оформление световыми фигурами деревьев и елей на Соборной площади – у входа на Пушкинский бульвар и в сквер Липки. Украшена Садовая площадь на пересечении улицы Горького с проспектом Строителей, улица Горького с улицей Мира, а также Московское шоссе на въезде в город. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.«Размещены световые гирлянды на опорах уличных светильников на ул.Георгиевской, на Спасском холме, на площади Победы и у Красносельского пруда. Световые кронштейны засияли на улицах Мира, в районе остановки «Городской парк культуры и отдыха», Горького, Большой Московской, Георгиевской, а также на Театральной площади и в Молодёжном сквере», - добавили в горадминистрации.В сквер на улице Чайковского вернулся и засиял праздничной иллюминацией «рояль».С 23 ноября на Соборной площади начнётся установка главной городской ёлки. 27 ноября рабочие приступят к монтажу празднично украшенных елей на Садовой площади, на площади перед ДК Молодёжи и на площади Победы.Практически все работы по оформлению города к Новому году планируется завершить до 1 декабря.