В ходе осмотра жилого помещения по месту проживания 52-летнего мужчины на 11 Парковой улице полицейские обнаружили предмет, похожий на револьвер, и 72 патрона...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ВАО при взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и Московской области и участковыми уполномоченными ОМВД по району Северное Измайлово задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В ходе осмотра жилого помещения по месту проживания 52-летнего мужчины на 11 Парковой улице полицейские обнаружили предмет, похожий на револьвер, и 72 патрона.Проведенное исследование показало, что револьвер системы "Наган" является нарезным огнестрельным оружием калибра 7,62 мм, 10 патронов калибра 7,62 мм являются штатными боеприпасами для охотничьих карабинов, а 62 патрона калибра 5,6 мм относятся к стандартным спортивно-охотничьим патронам кольцевого воспламенения. Все изъятые патроны и оружие пригодны для производства выстрелов.По данному факту дознанием ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73