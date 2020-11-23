Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25-26 ноября прибудет в Минск и встретится с президентом Александром Лукашенко. Политолог Сергей Марцелев назвал цель визита глава внешнеполитического ведомства в Белоруссию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25-26 ноября прибудет в Минск и встретится с президентом Александром Лукашенко. Политолог Сергей Марцелев назвал цель визита глава внешнеполитического ведомства в Белоруссию.Визит Сергея Лаврова в Белоруссию эксперт считает признаком скорой встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава МИДа прибудет в Минск, чтобы обсудить актуальную повестку и сгладить острые углы по ключевым вопросам, объяснил политолог."Особая миссия" шефа российского МИД в том, что он почтальон Путина", – отметил аналитик. Он напомнил, что не так давно Белоруссию посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, после него – глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.До конца года остало чуть больше месяца, поэтому Москве и Минску снова нужно договариваться о цене транзита российских энергоносителей через Белоруссию, напомнил Марцелев. "Торг есть торг, и цены на нефть с газом также вероятно будут обсуждаться во время визита Лаврова", – сказал политолог в интервью порталу "Белорусский партизан".Напомним, что 22 октября Александр Лукашенко встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Военный эксперт Александр Алесин визит высокопоставленного чиновника сигналом Западу: плести интриги против Минска бесполезно, Москва обо всем узнает и доложит в братскую республику.Нарышкин после встречи с Лукашенко— Панъ ЦыцеронЪ (@ttssttkvch)Последняя очная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи. Содержание беседы двух лидеров не раскрывалось. Перед переговорами стало известно, что Россия выделит Белоруссии новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Москва призывает официальный Минск к диалогу с оппозицией. Александр Лукашенко по-прежнему отказывается обсуждать с оппонентами политическое будущее страны и способы выхода из кризиса.