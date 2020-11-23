Десять украинцев изготавливали и продавали «синтетику» в регионе через интернет-магазин.

Сотрудники полиции перекрыли крупнейший канал производства и поставки наркотиков в регионы России, в том числе и во Владимирскую область.Как сообщила официальный представитель Ирина Волк, в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества возбуждено уголовное дело.По версии следствия, что преступное сообщество было создано в сентябре 2019 года и функционировало вплоть до февраля текущего года. В него были вовлечены граждане Украины, которые занимались производством наркотических средств в трех подпольных лабораториях на территории Московского региона и Ивановской области. Члены наркосиндиката были практически не знакомы друг с другом: передача зелья осуществлялась через закладки, а торговля велась через интернет-магазин в даркнете. В каждой лаборатории синтезом занимались четыре человека, которые работали посменно. Наркотики поставлялись во многие регионы России, а также на Украину и в Молдавию.В ходе расследования полицейские вышли на , действовавший во Владимирской области. Десять украинцев изготавливали и продавали «синтетику» в регионе через интернет-магазин. Уголовные дела объединены в одно производство.Таким образом из оборота удалось изъять более тонны синтетики и свыше 10 тонн прекурсоров и химических веществ, а также лабораторное оборудование. Учредителям смертоносного бизнеса грозит вплоть до пожизненного заключения.