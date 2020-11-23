Пивной завод отравляет не только почву и водоём, но и жизнь людям. Этими словами нас встретили жители села Чириково Суздальского района. Среди них и 81-летняя Нина Гутеева. Старожил

Пивной завод отравляет не только почву и водоём, но и жизнь людям. Этими словами нас встретили жители села Чириково Суздальского района. Среди них и 81-летняя Нина Гутеева. Старожил вспоминает, что раньше в местном пруду водилась рыба, а местная ребятня постоянно купалась летом. Но все изменилось с появлением завода. У любого предприятия есть отходы производства, и