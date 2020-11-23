Похититель семилетнего мальчика из Камешковского района Дмитрий Копылов взят под стражу.

Похитительсемилетнего мальчика из Камешковского района Дмитрий Копыловвзят под стражу.Такое решение принял Камешковской районный суд. На заседании присутствовали родители ребёнка. Сам задержанный большую часть заседания провёл, закрыв лицо руками. Ему инкриминируется похищение несовершеннолетнего. В СИЗО Копылов пробудет до 19 января.Напомним, похищенного школьника разыскивали в течение 52 дней. Помимо сотрудников Следственного комитета и полиции в поисках участвовали 3 тысячи добровольцев. О самой масштабной поисковой операции за всю историю отряда "Лиза Алерт" - наша коллега Мария Платанюк.Эти кадры обошли всю страну. Оперативники освобождают семилетнего мальчика. В заточении в одном из домов деревни Макариха похищенный ребёнок провёл почти 2 месяца. Позади - 52 дня неизвестности.- Живой мальчик! Живой! Как тебя зовут?Поиски начались 28 сентября. По данным следствия, похититель Дмитрий Копылов завел разговор с мальчиком здесь, возле пруда в деревне Горки. После чего насильно посадил в машину и увёз. Полиция, сотрудники МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" были подняты по тревоге сразу. Прочёсывали местность. Леса, болота, заброшенные дома, колодцы, пруды.- Всё, что вы видите на карте - это как раз и есть пешие группы, которые ходили по конкретной местности.Светлана, мама похищенного ребенка: «Поддержка чувствуется, колоссальная причем. Помогают многие люди. Не только с ближайших областей приехали... С других областей, которые далеко находятся. Хотим выразить благодарность, что оказали... откликнулись многие , что помогают, поддерживают».Поисковый штаб был развернут в местном Доме культуры. Отработка задач, минимальный отдых, и вновь - на поиск. Кто-то ночевал прямо здесь.Евгения Еллиева, доброволец поискового отряда «Лиза Алерт»: «Вот там за занавесочкой нам привезли кровати поставили, это вообще сцена дома культуры, поставили кровати, там есть раскладушки. Кто как спит - в спальниках на пенках, на полу , кто как поместился , в машинах».Люди привозили добровольцам вещи первой необходимости, питьевую воду и еду.Светлана Свистунова: «Вот сегодня всё утро готовила, потому что я поняла, ой, у меня прям мурашки, что людям надо поесть. Это обязательно».По словам Ирины Салтыковской, куратора добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" во Владимирской области, это был самый масштабный поиск за всю его историю. Пройдены тысячи километров. Поиск вели и с воздуха - при помощи беспилотников. Каждый снимок - а всего их было 44 тысячи - проверен. Любой, вызывающий сомнения - отработан. Каждый найденный предмет, который мог быть связан с пропавшим мальчиком, передавали следователям. Всех сплотило спасение одной маленькой жизни.Ирина Салтыковская, куратор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" (Владимирская область): «Службы, представители администрации, уполномоченный по правам детей Владимирской области, поисковые отряды, представители бизнеса, обычные люди... никто не смог остаться в стороне. Пропажа маленького Савелия стала общей бедой не только для нашего региона, но и для всей страны. И его нахождение, наша общая огромная радость».Среди сотен и сотен людей, которые принимали участие в поисках была и наша коллега - журналист Марина Киселёва. Редактор отдела газеты "Владимирские ведомости" и доброволец отряда "Лиза Алерт". Марина рассказывает: сдаваться не хотел никто. Сегодня она вспоминает и тот поздний вечер, когда появилась информация о спасении мальчика.Марина Киселёва, доброволец поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", редактор отдела газеты "Владимирские ведомости": «Каждый второй рыдал. Каждый первый давил комок в горле. Фактически наша жизнь разделилась на до и после поиска Савушки. В принципе, для отряда любой поиск - особенный. Каждый активный поиск - это борьба за жизнь и нам друг другу не надо объяснять, почему это самая правильная цель на свете».28 сентября ребёнок вышел из школьного автобуса. От дома до остановки - всего 200 метров. Но это незначительное, казалось бы, расстояние, оказалось роковым.Уроки из этой истории обязательно будут вынесены, замечает детский омбудсмен Геннадий Прохорычев. Во Владимирской области усилят контроль за сопровождением детей в школу.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области: «Ребёнка, тем более, начальной школы нужно сопровождать до школы и обратно. В данном случае - до автобуса и встречать у автобуса, потому что, к сожалению, наш мир не столь безопасен, как бы нам хотелось. Поэтому эти рекомендации мы сейчас будем готовить с департаментом образования во все органы местного самоуправления».С мальчиком и его семьей будут работать профессиональные психологи. О возвращении первоклассника в школу пока говорить рано. Главное, что он - рядом с родными. За это время он сам, маленький герой, стал родным для многих людей. Символом надежды. Той, что даёт силы. Той, что жива всегда.Мария Платанюк, Дмитрий Горкин, Александр Голубев"Вести-Владимир"