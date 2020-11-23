Злоумышленник, заключая договор лизинга, предоставил поддельный паспорт. Завладев иномаркой, мужчина не намеревался ее возвращать...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 52-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное с заявлением о мошенничестве обратился представитель одной из фирм. По словам заявителя, в автосалоне на Каширском шоссе неизвестный заключил с потерпевшим договор лизинга на аренду автомобиля марки «Тойота», принадлежащего организации. В установленные сроки автомобиль возвращен не был, а арендатор перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил более 1 700 000 рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний приезжий.Как установили стражи порядка, заключая договор лизинга, злоумышленник предоставил поддельный паспорт. Завладев иномаркой, мужчина не намеревался ее возвращать. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22