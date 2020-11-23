Злоумышленница напала на пожилую женщину и попыталась вырвать из ее рук сумку...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали 35-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в попытке ограбления пенсионерки.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное обратилась 85-летняя жительница столицы. С ее слов стало известно, что в Гурьевском проезде на нее напала неизвестная и попыталась вырвать из рук сумку. Потерпевшая стала звать на помощь и злоумышленница, увидев вдалеке людей, скрылась с места происшествия.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя москвичка.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 161 УК РФ «Грабеж».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22