Пресс-служба компании Конкорд выложила на своей странице в ВКонтакте отсканированную копию иска петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Речь идет о защите чести и деловой репутации – соответствующее заявление поступило в Савеловский районный суд Москвы, а в качестве ответчиков выступят журналист Максим Шевченко, главный редактор издания Собеседник Юрий Пилипенко и ООО Собеседник-Медиа.

Пресс-служба компании "Конкорд" выложила на своей странице в "ВКонтакте" иска петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Речь идет о защите чести и деловой репутации – соответствующее заявление поступило в Савеловский районный суд Москвы, а в качестве ответчиков выступят журналист Максим Шевченко, главный редактор издания "Собеседник" Юрий Пилипенко и ООО "Собеседник-Медиа".Пригожин считает, что Шевченко распространил через СМИ информацию, порочащую его честь и деловую репутацию. Пилипенко же является главредом издания – таким образом, часть вины за публикацию недостоверных данных лежит и на нем, полагает предприниматель.Евгений Пригожин неоднократно становился объектом клеветнических измышлений и нападок со стороны определенных средств массовой информации. Профессиональные юристы компании "Конкорд" неоднократно готовили соответствующие судебные иски.Пресс-служба компании "Конкорд" констатирует: Евгений Пригожин намерен взыскать в судебном порядке с Шевченко и "Собеседник-Медиа" по пять миллионов рублей за причинение морального вреда. Ранее предприниматель подал аналогичный иск против Шевченко, главреда издания "Довод" Ильи Косыгина и редакции "Медузы".