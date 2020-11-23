Президент России Владимир Путин подписал в понедельник закон о повышении ставки НДФЛ для богатых граждан. Теперь они будут ежемесячно отдавать в казну 15% от своих доходов.

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник закон о повышении ставки НДФЛ для богатых граждан. Теперь они будут ежемесячно отдавать в казну 15% от своих доходов.Новый закон затронет всех российских граждан, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год. Повышенная ставка коснется доходов от сдачи квартир, дивидендов, прибыли от иностранных компаний и оказания услуг.Нововведение не будет распространяться на средства, полученные от продажи имущества, и страховые выплаты. Закон вступит в силу 1 января следующего года. Ознакомиться с документом можно на интернет-портале правовой информации.По данным властей, повышенный налог будет платить 1% граждан страны. В правительстве ожидают, что в 2021 году в бюджет поступят 60 миллиардов рублей, в 2022 году – 64 миллиарда рублей, в 2023 году – 68,5 миллиарда рублей.Средства пойдут на лечение детей, страдающих от тяжелых, редких заболеваний. На эти деньги будут покупать дорогостоящие препараты, оборудование для операций, а также средства реабилитации.президент России Владимир Путин озвучил 23 июня в ходе обращения. Политик заявил, что в этом деле не должно быть бюрократии. Распределение денежных средств должно быть прозрачным.