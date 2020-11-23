Владимир Путин продемонстрировал журналистам комнату отдыха в Ново-Огареве. Россияне смогли увидеть кадры с интерьером президентских апартаментов.

Владимир Путин продемонстрировал журналистам комнату отдыха в Ново-Огареве. Россияне смогли увидеть кадры с интерьером президентских апартаментов.Эксклюзивное видео появилось в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". В нем зрителям предстает интерьер в светлых тонах с коричневыми вставками. В комнате есть диван, телевизор, два кресла, два подвесных шкафа и небольшой стол.Жизнь главы государства расписана по минутам. По слухам, Владимир Путин заканчивает работу глубокой ночью, а начинает в 7:00 по мск. В настоящее время он большую часть времени ведет дела именно из резиденции в Ново-Огарево.Комната отдыха прилегает к рабочему кабинету российского лидера. Помещениеплощадью примерно 30 квадратных метроввыглядит очень уютно.На столе у Владимира Путина можно заметить маленькую игрушку. Оказалось, что это обычный брелок.Из комнаты отдыха есть две двери в другие помещения, но там съемка не проводилась.Напомним, что президент России. Чтобы попасть к Владимиру Путину, необходимо сначала сделать тест на коронавирус, а также пройти двухнедельный карантин.