В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Владимира, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.По информации регионального Следкома, вечером 20 ноябряпрестарелая мать стала высказывать претензии сыну, поскольку он в очередной раз находился в состоянии алкогольного опьянения.В ходе возникшего конфликта мужчина толкнул 73-летнюю женщину, и она ударилась головой об угол шкафа, после чего стал наносить удары ногами по голове.От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Вину в совершении преступления признал, раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.