Акцент делается на системе лабораторной диагностики. Цель – повысить пропускную способность ПЦР-лабораторий и усовершенствовать логистику

Более двух недель специалисты «Росатома» занимаются во Владимирской области внедрением бережливого производства в медицинских организациях. Куратором проекта выступает помощник министра здравоохранения страны Оксана Гусева.Новые методы внедряются в поликлиниках и регистратурах. Работа должна помочь разделить потоки пациентов с инфекционными и неинфекционными заболеваниями и повысить безопасность отрасли.Пилотный проект реализуется в городской поликлинике №1 областного центра. Её опыт будет распространён на другие медучреждения Владимирской области.«Акцент делается на системе лабораторной диагностики. Цель – повысить пропускную способность ПЦР-лабораторий и усовершенствовать логистику», - отмечает департамент здравоохранения региона.