Рыбалка важнее собственной жизни? Спасатели, озадаченные этим вопросом, побывали на водоемах Суздальского района. Любителям зимней рыбалки выдали памятки о правилах безопасности на воде.

Рыбалка важнее собственной жизни? Спасатели, озадаченные этим вопросом, побывали на водоемах Суздальского района. Любителям зимней рыбалки выдали памятки о правилах безопасности на воде. Оказывается, любителей порыбачить на тонком льду не так уж и мало. Мужчин не пугает, что зима по сути ещё не началась, реки начали затягиваться льдом вот только-только, и он может попросту не