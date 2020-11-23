Их стоимость не изменится. Она составит - 300 рублей.

С 1 декабря школьники Владимира и области вместо бумажных проездных будут пользоваться транспортными картами на всех троллейбусах АО «Владимирпассажиртранс». Они будут похожи на карты, которыми сейчас пользуются пенсионеры. Документ, которым учащиеся пользовались до этого, отменят. Цена не изменится. Безлимитный месячный проезд составит 300 рублей.«Оформить её можно онлайн на главной странице сайта https://siticard.ru/. После подачи заявки на электронную почту придёт письмо с уведомлением о статусе изготовления», - рассказали в пресс-службе мэрии Владимира.Ребёнку не придется носить с собой наличные деньги и документы, подтверждающие его праоа на льготный проезд. В отличие от бумажного варианта, который надо покупать каждый месяц, транспортная карта выпускается один раз.Пополнить её можно в любом отделении «Почты России», киоске «Роспечать», с помощью мобильного приложения «Ситикард» или через интернет . Пополнять баланс необходимо до 15 числа месяца, в котором планируется ездить. С 16 числа документ оформляется на следующий месяц.