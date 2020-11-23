При проверке документов водитель транспортного средства стал заметно нервничать. У сотрудников ДПС появились подозрения, что при нем могут находиться запрещенные вещества или предметы...

«Инспекторами Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 25-летний приезжий по подозрению в хранении наркотиков», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Во время несения службы полицейскими на Шоссе Энтузиастов был остановлен автомобиль марки «Шкода». При проверке документов водитель транспортного средства стал заметно нервничать. У сотрудников ДПС появились подозрения, что при нем могут находиться запрещенные вещества или предметы. На место была вызвана следственно-оперативная группа.В ходе личного досмотра у 25-летнего приезжего обнаружено и изъято 30 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой около 100 граммов. Согласно справке об исследовании часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство – N-метилэфедрон.Также в результате осмотра иномарки сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 6 пакетов с различным содержимым. Согласно проведенной экспертизе изъятые вещества в пакетах содержат в своем составе наркотические средства – мефедрон, массой 0,94 грамма, гашиш, массой 0,9 грамма и марихуану, массой 1,1 грамма.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18