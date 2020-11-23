В реанимацию женщина была госпитализирована с ожогами и отравлением угарным газом.
В реанимацию женщина была госпитализирована с ожогами и отравлением угарным газом.
По данным портала , пострадавшая 92-летняя женщина скончалась от последствий происшествия в больнице.
Напомним, что 19 ноября произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Нижегородской в Муроме.
Прибывшие пожарные из горящей квартиры вынесли пожилую женщину 1928 года рождения. Она была обнаружена на полу кухни в полуобморочном состоянии