Она была госпитализирована в полуобморочном состоянии с ожогом и отравлением угарным газом.

19 ноября на пожаре в Муроме спасатели МЧС вынесли из горящей квартиры 92-летнюю пенсионерку. Горела кухня. Всего в ходе ликвидации возгорания из дома были эвакуированы 10 человек.И вот, сегодня коллегам из «Муром.24» стало известно, что пострадавшая скончалась в больнице, в которую была госпитализирована в полуобморочном состоянии с ожогом и отравлением угарным газом.Напомним, что к тушению пожара привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования.