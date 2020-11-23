Пенсионерка, которую сотрудники МЧС спасли на пожаре в Муроме, скончалась. Об этом сообщают журналисты портала Муром24. Напомним, 19 ноября в Муроме на улице Нижегородской произошел пожар в

Пенсионерка, которую сотрудники МЧС спасли на пожаре в Муроме, скончалась. Об этом сообщают журналисты портала Муром24. Напомним, 19 ноября в Муроме на улице Нижегородской произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание началось в квартире на первом этаже, где и проживала 92-летняя бабушка. Ее сотрудники МЧС нашли на полу кухни, откуда и пошел пожар. Старушку доставили в