Отношение России к событиям в Белоруссии, похоже, начинает меняться. Стало известно о разговоре оппозиционера Светланы Тихановской с представителем Кремля.

Отношение России к событиям в Белоруссии, похоже, начинает меняться. Стало известно о разговоре оппозиционера Светланы Тихановской с представителем Кремля.Массовые беспорядки вспыхнули в республике в начале августа. Каждое воскресенье сотни человек выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами. Они обвиняют власти в фальсификации выборов президента и требуют немедленной отставки Александра Лукашенко.События в Белоруссии разделили мир на две части. Большинство европейских государств встали на сторону протестующих. В отношении крупных белорусских чиновников были введены санкции. Им временно запретили въезд в ряд стран.Отметим, что Россия оказалась в числе тех, кто поддержал Лукашенко. Его победу на выборах посчитали честной и справедливой. Любое вмешательство в ситуацию в республике извне Кремль назвал недопустимым.Но недавно ситуация изменилась. Бывший белорусский дипломат Анатолий Котов сообщил, что со стороны России начались разговоры о том, что нельзя применять силу к демонстрантам. "Никто не ожидал такой жестокости", – подчеркнул он.Анатолий Котов рассказал, что недавно в ООН состоялся разговор с представителем Кремля. По мнению экс-дипломата, это добрый жест, первый шаг к диалогу. Другими подробностями беседы он поделиться отказался.