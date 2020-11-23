За минувший день от коронавируса в регионе никто не умер.

По информации владимирского Роспотребнадзора за сутки в регионе коронавирусом заразились ещё 128 человек. По городам и районам новые случаи распределились так: 23 во Владимире, 17 в Муромском, 15 в Гусь-Хрустальном, 10 в Ковровском, 8 в Вязниковском, 7 в Юрьев-Польском, 7 в Александровском, 6 в Кольчугинском, 6 в Суздальском, 6 в Меленковском, 5 в Селивановском, 4 в Гороховецком, 4 в Киржачском, 3 в Судогодском районах, 2 в ЗАТО Радужный, 2 в Петушинском, 2 в Камешковском, 1 в Собинском районах.В целом за год пандемии выявлено 12 311 случаев заражения. Общая карта заболеваемости выглядит следующим образом: 2208 человек заразились во Владимире, 1741 в Гусь-Хрустальном, 1429 в Муроме, 1009 в Ковровском, 944 в Петушинском, 907 в Александровском, 616 в Вязниковском, 530 в Юрьев-Польском, 483 в Собинском, 434 в Кольчугинском, 353 в Суздальском, 315 в Меленковском, 299 в Гороховецком, 282 в Селивановском, 222 в Камешковском, 211 в Судогодском, 181 в Киржачском районых, 147 в ЗАТО Радужный.За минувшие сутки исцелились от недуга 113 инфицированных. Общее количество выздоровевших составило 9 731 человек. Умерли от коронавируса во Владимирской области – 290 пациентов.Суточный прирост заболевших по стране – 25 173 россиянина.