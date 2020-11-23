Технопарк во Владимирской области получил конкурсное управление.

Технопарк во Владимирской области получил конкурсное управление.У него десятки миллионов рублей долга за газ.Процедуру банкротства начал «Газпром межрегионгаз Владимир» еще два года назад. В конце прошлого года введена процедура внешнего наблюдения. «Вести» тогдаВ нынешнем ноябре временный управляющий обратился в арбитраж с просьбой признать должника банкротом и назначить конкурсное производство.17 ноября Арбитражный суд Владимирской области принял решение удовлетворить требования полностью.Напомним, что помимо обогрева предприятий, расположенных на территории завода биопреператов, Технопарк оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению поселку.