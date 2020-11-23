На 81-м году жизни ушел известный тренер, наставник многих владимирских волейболистов Геннадий Федорович Вакулин.

На 81-м году жизни ушел известный тренер, наставник многих владимирских волейболистов Геннадий Федорович Вакулин.С 1973 года Геннадий Вакулин работал ведущим тренером владимирской ДЮСШ №1 по игровым видам спорта. Вся его жизнь была посвящена воспитанию подрастающего поколения, развитию спорта. Администрация города Владимира выражает глубокие соболезнования родным и близким Г.Ф. Вакулина.Церемония прощания с Геннадием Федоровичем Вакулиным пройдет 24 ноября в 9.00 в храме Михаила Архангела на Студеной горе.